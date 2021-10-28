Лондон потребует у Парижа срочно разъяснить заявления о санкциях против Великобритании

ЛОНДОН, 28 октября. /ТАСС/. Лондон потребует у Парижа немедленно пояснить сделанные ранее заявления о возможности ввести санкции против Великобритании из-за спора о разрешениях на вылов рыбы. Об этом написал в среду вечером на своей странице в Twitter представитель британского премьер-министра Бориса Джонсона по Brexit и международной политике Дэвид Фрост.

"Поскольку по официальным каналам мы не получали каких-либо заявлений французского правительства по данной теме, мы потребуем немедленных разъяснений по поводу его планов. В свете этого мы уже будем принимать решения о том, какие действия необходимы далее", - написал Фрост.

В среду официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь заявил, что первый пакет мер против Лондона "начнет применяться со 2 ноября, если британская политика в сфере рыбной ловли не будет изменена". Французские санкции предусматривают ужесточение правил ввоза товаров из Великобритании во Францию, запрет на выгрузку морепродуктов с британских судов во французских портах, а в перспективе также "энергетические меры, связанные с электроснабжением Нормандских островов". Представитель правительства подчеркнул, что недовольство Парижа вызывает ограничение британскими властями выдачи разрешений на вылов рыбы в водах Джерси. Французским рыбакам, по словам Атталя, было предоставлено фактически вдвое меньше лицензий, чем они требовали, что в Париже считают неприемлемым.

В официальном заявлении представителя британского правительства заявления Парижа были названы "непропорциональными и вызывающими разочарование". С точки зрения Лондона, введение подобных мер противоречило бы торговому соглашению, которое подписали королевство и ЕС, а также международному праву. Лондон также обещал дать "адекватный и тщательно выверенный" ответ на санкции, если они будут введены. Британская сторона заявляет, что полностью соблюдает договоренности с ЕС и одобрила 98% запросов, поданных рыболовами из Евросоюза, хотевшими вести вылов рыбы в водах Великобритании.

Ранее премьер-министр Франции Жан Кастекс, отвечая на вопросы депутатов, предупредил, что Франция оставляет за собой право пересмотреть все условия выполнения различных договоров, заключенных с Великобританией под эгидой ЕС, в случае упорства Лондона.