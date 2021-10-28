Центр Картера направит наблюдателей на региональные выборы в Венесуэлу

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 октября. /ТАСС/. Национальный избирательный совет (НИС) Венесуэлы подписал соглашение с Центром Джимми Картера об отправке международных наблюдателей на региональные выборы, которые пройдут в южноамериканской республике 21 ноября. Об этом НИС сообщил в среду в Twitter.

"НИС и Центр Картера подписали меморандум о взаимопонимании по поводу международной миссии наблюдателей на региональных и муниципальных выборах с целью урегулирования отношений и ответственности между сторонами", - говорится в сообщении.

Центр Картера, штаб-квартира которого находится в городе Атланта, сообщил, что в качестве наблюдателей на выборах в Каракас отправятся шесть экспертов.

Ранее о планах направить наблюдателей на выборы в Венесуэле сообщили Евросоюз и ООН.

Правительство и оппозиция Венесуэлы начали 13 августа в Мексике переговоры при посредничестве Норвегии. В ходе первого раунда стороны подписали меморандум о взаимопонимании, чтобы подтвердить готовность к диалогу. После этих встреч коалиция оппозиционных партий объявила, что будет участвовать в региональных выборах, назначенных на 21 ноября.