В Японии заявили об обеспокоенности продолжающимся усилением военного потенциала КНР

ТОКИО, 28 октября. /ТАСС/. Япония и весь регион обеспокоены продолжающимся наращиванием военного потенциала КНР и расширением ее военной активности. Об этом в четверг на регулярной пресс-конференции заявил заместитель генерального секретаря японского кабинета министров Японии Ёсихико Исодзаки, реагируя на просьбу прокомментировать высказывания председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерала Марка Милли об испытаниях КНР гиперзвукового оружия.

"Мы видим, что для создания наступательных сил, способных преодолеть противоракетную оборону, Китай активно развивает технологии гиперзвукового и ядерного вооружения. Весь регион, включая нашу страну и международное сообщество, испытывает серьезную обеспокоенность ситуацией в сфере безопасности на фоне стремительного укрепления Китаем своего военного потенциала и расширения военной активности", - подчеркнул он.

В то же время заместитель генерального секретаря кабинета министров Японии ушел от прямого ответа на вопрос, связанный с испытанием КНР гиперзвукового оружия, подчеркнув, что это может навредить разведывательным способностям Японии. "Но мы в курсе высказываний председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Марка Милли", - добавил он. Исодзаки также отметил, что Япония продолжит развивать свой оборонительный потенциал.

Ранее Милли в интервью агентству Bloomberg признал, что испытания гиперзвукового летательного аппарата Китаем произвели на руководство США почти то же впечатление, что и запуск Советским Союзом первого в мире искусственного спутника Земли. Президент США Джо Байден ранее говорил, что обеспокоен испытаниями Китаем гиперзвуковых ракет.

16 октября газета Financial Times сообщила, что Китай с помощью ракеты-носителя осуществил в августе запуск планирующего гиперзвукового летательного аппарата, способного нести ядерное оружие. По данным источников в правительственных кругах США и ряда азиатских стран, этот аппарат облетел вокруг земного шара по низкой орбите, но не смог поразить заданную цель, пройдя в нескольких десятках километров от нее. Испытание, как отметило издание, произвело сильное впечатление на Пентагон, поскольку неожиданно продемонстрировало значительные успехи КНР в разработке гиперзвукового оружия.

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил 18 октября, что в августе Китай испытывал не новый тип вооружений, а космический аппарат.