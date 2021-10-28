В Индии осуществили испытательный пуск МБР Agni-V дальностью более 5 тыс. км

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Индии в среду вечером провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Agni-V с дальностью свыше 5 тыс. км. Об этом в четверг сообщает газета The Times of India со ссылкой на министерство обороны страны.

"Успешное испытание Agni-V, способной поражать северную часть Китая, согласуется с политикой Индии по "обеспечению надежного минимального сдерживания на основе принципа неприменения первой оружия массового поражения", - цитирует газета заявление оборонного ведомства.

Отмечается, что твердотопливная трехступенчатая ракета Agni-V впервые была испытана в ночное время суток. Также это было первое испытание данной МБР Командованием стратегических сил Индии со времени поступления Agni-V в этом году на вооружение.

Пуск ракеты был произведен с островного испытательного ракетного центра у побережья штата Одиша в направлении Бенгальского залива. Полет ракеты постоянно отслеживался с помощью радаров, наземных и морских оптико-электронных систем слежения.