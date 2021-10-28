Около 350 полицейских участвуют в операции против предполагаемых сторонников ИГ в Германии

БЕРЛИН, 28 октября. /ТАСС/. Порядка 350 сотрудников правоохранительных органов Германии принимают участие в спецоперации против предполагаемых сторонников террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия на западе страны. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении полиции Кельна.

По ее информации, генеральная прокуратура Дюссельдорфа проводит расследование в отношении пяти человек в возрасте от 16 до 22 лет по подозрению в подготовке серьезного преступления, угрожающего государству. "Двое подозреваемых (22 и 16 лет) - граждане Германии. Двое (17 и 16 лет) имеют гражданство Германии и России, а один подозреваемый (18 лет) - гражданин Турции", - отмечается в сообщении. При этом указывается, что данные лица "подозреваются в использовании пропагандистских материалов иностранной террористической организации ИГ для подготовки к совершению теракта".

С утра четверга, как пишет журнал Der Spiegel, стражи порядка во главе с сотрудниками кельнской уголовной полиции проводят обыски в домах и квартирах подозреваемых. Утверждается, что главарем группировки является 22-летний житель города Дюрен. Считается, что он имеет широкие связи по всей стране.

Вместе с тем, по информации издания, подозреваемые давно находятся под наблюдением правоохранительных органов ФРГ. В частности, исламисты провели своего рода террористические учения в конце прошлого года. Согласно данным следствия, они практиковались в лесу под Ахеном в совершении нападения с помощью ножей и топоров.

До вынесения окончательного судебного решения, как подчеркнули в полиции Кельна, в отношении подозреваемых действует презумпция невиновности.