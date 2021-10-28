СМИ: террористы из ИГ атаковали армейскую базу в Ираке

ТЕГЕРАН, 28 октября. /ТАСС/. Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) совершили нападение на армейскую базу в Ираке. Как сообщил в четверг телеканал Press TV, атаке подверглась база 11-й дивизии иракской армии в районе Эр-Рашидия к северу от столицы Багдада после вылазок в ряде провинций - Дияла, Киркук и Салах-эд-Дин. Убиты двое военнослужащих.

Для отражения атаки пришлось задействовать боевые самолеты армейской авиации, отмечает телеканал со ссылкой на источники.

Накануне боевики ИГ убили 14 мирных жителей и ранили еще 15 в деревне Эль-Хаваша близ города Эль-Микдадия в восточной провинции Дияла. Ранее террористы захватили трех жителей деревни в заложники.

Президент Ирака Бархам Салех в Twitter осудил эти вылазки как "отвратительную попытку дестабилизировать" положение в стране. Ирак, по его словам, нуждается в укреплении безопасности и "повышенной бдительности относительно угроз" со стороны ИГ. "Террористы скоро получат по заслугам, им не удастся поколебать безопасность Диялы", - подчеркнул президент.

Боевики ИГ оккупировали около трети иракской территории летом 2014 года. В июне они захватили второй по величине город страны Мосул и объявили его столицей так называемого халифата. В 2015 году при поддержке международной коалиции иракские правительственные силы начали широкомасштабную кампанию по освобождению захваченных экстремистами районов. В декабре 2017 года занимавший тогда пост премьера Ирака Хейдар аль-Абади объявил об окончательном поражении ИГ. Однако иракские силовые ведомства по-прежнему проводят в разных районах страны операции по уничтожению террористического подполья, члены которого осуществляют нападения на сотрудников правопорядка, армию и мирных граждан.