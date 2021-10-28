Президент Франции впервые после скандала с подлодками поговорил с премьером Австралии

ПАРИЖ, 28 октября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон провел в четверг телефонный разговор с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном впервые после отказа Канберры от крупнейшего оборонного контракта с Парижем на поставку подводных лодок. Об этом в четверг сообщили в Елисейском дворце.

В разговоре Макрон отметил, что одностороннее решение Канберры "сократить стратегическое партнерство", отказавшись от контракта на подлодки в пользу другого проекта, "подорвало отношение доверия между двумя странами". В Елисейском дворце также отметили, что наибольшее внимание теперь необходимо уделить тому, в каком положении оказались "французские компании и их подрядчики, в том числе австралийские".