В результате удара ВВС Эфиопии по целям в столице Тыграя погибли 10 человек

ПРЕТОРИЯ, 28 октября. /ТАСС/. По меньшей мере десять человек погибли в четверг в результате удара ВВС Эфиопии по целям в столице штата Тыграй городе Мэкэле. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на медицинских работников Тыграя.

"Число погибших достигло 10", - цитирует оно врача Хайелома Кебеде. Ранены более 20 человек.

Федеральные власти Эфиопии подтвердили факт удара с воздуха по цели в Мэкэле. "В результате авиаудара правительственных сил была уничтожена часть промышленного комплекса компании "Месфин индастриал инжиниринг", - говорится в сообщении правительственной информационной службы, размещенном на ее портале. - Объект использовался террористической группировкой НФОТ для обслуживания своей военной техники".

Между тем телевидение Тыграя передало, что удар пришелся по жилому району вблизи от политехнического колледжа. Проверить данную информацию из независимых источников пока не удается. Телеканал Tigrai TV продемонстрировало кадры авиаудара, на которых их наносит беспилотный летательный аппарат. По его утверждениям, данный беспилотник разработан в одной из стран Азии.

Нынешний удар ВВС Эфиопии по территории штата Тыграй стал десятым с начала минувшей недели. Федеральное правительство объявило, что в ходе предыдущих атак был уничтожен учебный центр НФОТ в Май-Цебри, а также крупный производственный объект в городе Адва. Атакам с воздуха подвергаются также объекты телекоммуникационной инфраструктуры Тыграя.

Операция федеральных сил на севере страны началась 7 октября с ударов ВВС Эфиопии по позициям отрядов НФОТ, находящихся на территории штата Амхара. Спустя два дня последовало наземное наступление правительственных частей и ополченцев Амхары на позиции повстанцев. Федеральные войска сосредоточены на трех направлениях, двигаясь по основным автомагистралям на север к административной границе штата Тыграй. В последние две недели на линиях соприкосновения федеральных войск и повстанцев Тыграя идут ожесточенные бои, ни одна из сторон пока еще не смогла добиться решающего успеха.