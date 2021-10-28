Экс-президент Аргентины назвал безосновательным его вызов на допрос по делу о слежке

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 октября. /ТАСС/. Экс-президент Аргентины Маурисио Макри в четверг явился в суд, но назвал решение вызвать его на допрос по делу о незаконной слежке безосновательным.

"Я сейчас здесь, в [городе] Долоресе, и пытаюсь понять смысл этого поспешного и безосновательного вызова на допрос в разгар предвыборной кампании", - сказал он, выступая перед сторонниками, которые собрались у здания суд. По мнению Макри, расследование в его отношении носит политический характер.

1 октября судья Мартин Бава вызвал Макри на допрос в качестве подозреваемого и запретил ему покидать страну. Дело, фигурантом которого является бывший глава государства, связано со слежкой, которую якобы вело в 2017-2018 годах Федеральное разведывательное агентство (ФРА) за родственниками членов экипажа пропавшей подводной лодки ВМС San Juan. Изначально допрос был назначен на 7 октября, но в этот момент Макри находился в США, и встреча с судьей была перенесена на 20 октября, а затем на 28 октября.

Дизель-электрическая подводная лодка San Juan, на борту которой находились 44 члена экипажа, перестала выходить на связь 15 ноября 2017 года. В день исчезновения подлодки экипаж информировал командование о попадании воды в отсек с аккумуляторами, что привело к короткому замыканию и возгоранию. Частная американская компания Ocean Infinity, которую наняло правительство Аргентины, обнаружила пропавшую субмарину на глубине 907 метров в ноябре 2018 года.