ДНР отвергла версию Киева о "гуманитарных" мотивах захвата села на линии соприкосновения

ДОНЕЦК, 28 октября. /ТАСС/. Донецкая народная республика (ДНР) указала на несоответствие действительности заявлений Киева о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) заняли село Старомарьевка, расположенное вблизи линии соприкосновения, для обеспечения безопасности благотворительных организаций, оказывающих помощь его жителям. Об этом говорится в четверг в опубликованном заявлении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в его Telegram-канале.

По данным представительства ДНР, во вторник, 26 октября, украинская сторона направила в СЦКК запрос о предоставлении гарантий безопасности якобы "для мероприятий по оказанию гуманитарной и медицинской помощи жителям населенного пункта Старомарьевка". По версии Киева, ВСУ вошли в Старомарьевку с целью обеспечить безопасность гуманитарной миссии "из 20 представителей международных благотворительных фондов", осуществляющих деятельность на территории Старомарьевки до 10 ноября, сообщили в ДНР.

Однако в республике отметили, что уже 26 октября ВСУ осуществили "вероломную оккупацию" Старомарьевки, оборудовали там фортификационные сооружения, траншеи, укрепления, задействовали военную технику. В связи с этим представительство ДНР в СЦКК отказало украинской стороне в предоставлении запрошенных ею гарантий безопасности. ДНР потребовала от Киева устранить нарушения Мер по усилению режима прекращения огня и провести разбирательство.

Со своей стороны представительство ДНР обратилось в СЦКК с запросом об оказании гуманитарной помощи жителям Старомарьевки от представителей нейтральных гуманитарных международных организаций, о чем была уведомлена украинская сторона. "Некоторые из этих миссий уже предоставили положительные ответы о наличии такой возможности посетить Старомарьевку и предоставить помощь ее жителям при зеркальном мониторинге со стороны СММ ОБСЕ", - добавили в представительстве ДНР в СЦКК.

В ДНР подчеркнули, что в рамках своего собственного запроса, поданного в СЦКК, республика предоставила гарантии безопасности гуманитарным организациям в Старомарьевке в течение запрошенного ДНР срока. В представительстве добавили, что ожидают от украинской стороны в СЦКК, что она предоставит гарантии безопасности в рамках поданного республикой запроса.

В представительстве республики отметили, что жителям Старомарьевки на протяжении конфликта оказывалась помощь как со стороны ДНР, так и со стороны Международного комитета Красного Креста и ООН. ДНР напомнила, что Старомарьевка находится на линии соприкосновения сторон, где, согласно минским соглашениям, не должно быть никаких военизированных подразделений.