Пентагон заявил, что США надо перестраивать систему предупреждения о ракетном нападении

ВАШИНГТОН, 29 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты должны модернизировать и перестроить свою систему предупреждения о ракетном нападении, чтобы она позволяла отслеживать в том числе пуски гиперзвуковых и крылатых ракет. Такое мнение выразил в четверг на встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей (Defense Writers Group), участником которой является корреспондент ТАСС, заместитель председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США генерал Джон Хайтен.

"Нынешняя архитектура сфокусирована исключительно на баллистических ракетах", - сказал военачальник. "Но угроза со стороны баллистических ракет в мире сокращается. Крылатые ракеты, гиперзвуковые [вооружения] - вот угроза будущего. Так что мы должны менять свою архитектуру. <...> Мы должны видеть все. Если вы можете видеть все, вы способны в действительности сдерживать [потенциального противника] за счет архитектуры предупреждения, позволяющей всегда обладать гарантированным вторым ударом", - заявил замглавы КНШ.

"Так что мы [США] должны изменить фокусировку нашей архитектуры раннего предупреждения [о ракетном нападении] - с баллистических ракет на все ракеты", - убежден Хайтен.

"Мы наконец достигли той точки в развитии технологий лазеров, <...> когда они в действительности могут быть смертоносными в плане нейтрализации угроз в виде ракет, посредством которых осуществляется нападение. Но второй элемент головоломки, самое важное при обороне от гиперзвуковых [ракет] - это не оружие [защиты], это не строительство собственных гиперзвуковых [систем], это создание сенсоров, способных фиксировать гиперзвуковые [вооружения противника]", - отметил генерал.

В связи с этим он признал, что такими сенсорами США не располагают. "Сейчас у нас нет сенсоров, по-настоящему эффективных [датчиков такого рода]. Мы можем видеть некоторые гиперзвуковые [вооружения] обычно уже при обработке информации после состоявшегося события [после испытания такого оружия другой страной]. А нам необходимы сенсоры, которые видят гиперзвуковые [вооружения] так же, как мы видим баллистические ракеты", - заявил Хайтен.