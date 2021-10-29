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Cаммит G20

В Белом доме заявили, что в центре внимания на G20 будут США и Европа

Такого мнения придерживается помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан из-за отсутствия на саммите лидеров России и Китая

ВАШИНГТОН, 29 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты и страны Европы окажутся в центре внимания на встрече лидеров стран Группы двадцати (G20) в Риме, поскольку лидеры России и Китая не приедут в итальянскую столицу. Это утверждал в четверг помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге для журналистов на борту самолета президента США Джо Байдена, который отправился в столицу Италии на заседание "двадцатки".

"Я думаю, что вы увидите, что США и Европа будут в центре внимания на этом [саммите] G20 в условиях, когда мы имеем дело с тем фактом, что лидеры России и Китая не будут присутствовать в зале в Риме. Так что будет интересно посмотреть на то, как будут развиваться события", - заявил он.

Салливану был также задан вопрос о том, становится ли, по его мнению, в последнее время сложнее прийти к согласию внутри G20 из-за того, что группа становится все более расколотой. Он в ответ признал, что у Вашингтона не всегда совпадают взгляды со всеми участниками "двадцатки". "Я бы сказал, что конкретно в этом году у нас необычные обстоятельства, когда по причинам, связанным, в частности, с коронавирусом, на G20 не будут присутствовать лидеры Китая или России. Это определенный фактор: они отсутствуют. Так что речь не идет о том, чтобы собирать страны вместе и исключать [председателя КНР] Си Цзиньпина и [президента России Владимира] Путина, они [сами] не приедут", - полагает помощник американского президента.

Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин примет участие в мероприятиях саммита Группы двадцати 30 и 31 октября в режиме онлайн. При этом, как сообщила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров будет очно участвовать во встрече лидеров стран "двадцатки", и на полях саммита он проведет переговоры с главой МИД КНР Ван И. Как сообщило ранее агентство Reuters, председатель КНР Си Цзиньпин также не будет лично присутствовать на саммите G20, китайский лидер примет участие дистанционно по видеосвязи.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАСи ЦзиньпинСаммит G20Салливан, Джейк
Си Цзиньпин примет участие по видеосвязи в мероприятиях саммита G20
Саммит пройдет 30-31 октября в Риме
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