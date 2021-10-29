В Белом доме заявили, что в центре внимания на G20 будут США и Европа

ВАШИНГТОН, 29 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты и страны Европы окажутся в центре внимания на встрече лидеров стран Группы двадцати (G20) в Риме, поскольку лидеры России и Китая не приедут в итальянскую столицу. Это утверждал в четверг помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге для журналистов на борту самолета президента США Джо Байдена, который отправился в столицу Италии на заседание "двадцатки".

"Я думаю, что вы увидите, что США и Европа будут в центре внимания на этом [саммите] G20 в условиях, когда мы имеем дело с тем фактом, что лидеры России и Китая не будут присутствовать в зале в Риме. Так что будет интересно посмотреть на то, как будут развиваться события", - заявил он.

Салливану был также задан вопрос о том, становится ли, по его мнению, в последнее время сложнее прийти к согласию внутри G20 из-за того, что группа становится все более расколотой. Он в ответ признал, что у Вашингтона не всегда совпадают взгляды со всеми участниками "двадцатки". "Я бы сказал, что конкретно в этом году у нас необычные обстоятельства, когда по причинам, связанным, в частности, с коронавирусом, на G20 не будут присутствовать лидеры Китая или России. Это определенный фактор: они отсутствуют. Так что речь не идет о том, чтобы собирать страны вместе и исключать [председателя КНР] Си Цзиньпина и [президента России Владимира] Путина, они [сами] не приедут", - полагает помощник американского президента.

Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин примет участие в мероприятиях саммита Группы двадцати 30 и 31 октября в режиме онлайн. При этом, как сообщила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров будет очно участвовать во встрече лидеров стран "двадцатки", и на полях саммита он проведет переговоры с главой МИД КНР Ван И. Как сообщило ранее агентство Reuters, председатель КНР Си Цзиньпин также не будет лично присутствовать на саммите G20, китайский лидер примет участие дистанционно по видеосвязи.