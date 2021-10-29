Против трех журналистов финской газеты выдвинули обвинения в разглашении гостайны

ХЕЛЬСИНКИ, 29 октября. /ТАСС/. Прокуратура выдвинула обвинения против трех сотрудников крупной финской газеты Helsingin Sanomat за разглашение тайны, связанной с безопасностью государства. Об этом сообщила в пятницу телекомпания Yle.

Минимальное наказание по этой статье составляет четыре месяца тюрьмы, максимальное - четыре года. Все трое отрицают свою вину.

Речь идет о деле о публикации изданием в 2017 году особо секретных данных о военной разведке страны, в том числе касающихся России.

Как ранее сообщила проводившая расследование дела финская Центральная криминальная полиция, есть основания подозревать, что "в офисе Helsingin Sanomat обрабатывались данные, которые должны были держаться в секрете для обеспечения внешней безопасности страны". При этом "о части этих секретных данных был опубликован материал, первый из серии запланированных, остальные издание не публиковало из-за начатого предварительного расследования".

Вместе с тем ведомство пришло к выводу, что попавшие к журналистам данные не были получены нелегальным путем.

Начало расследования

В середине декабря 2017 года Центральная криминальная полиция Финляндии начала расследование передачи газете Helsingin Sanomat секретных документов о военной разведке страны, в том числе касающихся России. В частности, издание написало о слежке за российскими военными и опасениях разведки Финляндии по поводу газопровода "Северный поток".

За разглашение государственной тайны, согласно финскому законодательству, подозреваемым грозит от четырех лет тюрьмы до пожизненного заключения, за нарушение служебной тайны - штраф, размер которого определяет суд, или до двух лет тюрьмы.

В рамках расследования в декабре 2017 года прошли обыски в доме журналистки издания Лауры Халминен, которая была одним из авторов резонансной статьи. Тогда полиция изъяла у нее личный и служебный телефоны, компьютер, планшет и несколько карт памяти. Перед обыском журналистка разбила молотком жесткий диск своего компьютера, чтобы окончательно уничтожить находившуюся на нем информацию и защитить источники полученных данных.

Однако позже Верховный суд Финляндии не разрешил полиции страны изучать и использовать в расследовании данные с электронных носителей, изъятых у журналистки.