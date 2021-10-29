Лидер социал-демократов ФРГ Вальтер-Борянс заявил о намерении уйти с поста главы партии

БЕРЛИН, 29 октября. /ТАСС/. Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Норберт Вальтер-Борянс не будет выставлять свою кандидатуру на пост главы СДПГ на федеральном съезде в декабре. Об этом он заявил в опубликованном в пятницу интервью газете Rheinische Post.

Вальтер-Борянс руководит партией вместе с Саскиа Эскен с 2019 года. "Для меня председательство с самого начала было связано не с планированием карьеры, но с целью направить партию по правильному курсу", - сказал он. "С этой миссией я справился настолько, что могу сказать, что сейчас дело за молодыми", - отметил 69-летний глава СДПГ.

"Спустя много лет мы снова являемся ведущей силой в германской политике", - считает Вальтер-Борянс. Он ничего не сказал о возможном преемнике на посту сопредседателя, но выступил против участия руководителей партии в работе правительства.

На прошедших 26 сентября выборах в Бундестаг СДПГ победила, набрав 25,7% голосов, консервативный блок ХДС/ХСС получил 24,1%, показав худший результат в своей истории. Либеральная Свободная демократическая партия (СвДП) набрала 11,5% голосов, "зеленые" - 14,8%, правопопулистская "Альтернатива для Германии" - 10,3%. В Бундестаг также благодаря трем прямым мандатам прошла Левая партия с 4,9%.

Сейчас социал-демократы, "зеленые" и либералы ведут переговоры о создании новой правящей коалиции.