Подлодка ВМС США во время столкновения в Южно-Китайском море повредила балластные цистерны

ВАШИНГТОН, 29 октября. /ТАСС/. Атомная подводная лодка ВМС США USS Connecticut в результате столкновения с неизвестным объектом в Южно-Китайском море в начале октября повредила балластные цистерны. Об этом в четверг сообщили в организации "Военно-морской институт США" со ссылкой на источники.

По словам двух источников, по предварительным оценкам, удар неизвестного объекта пришелся по ноcовой части подлодки и повредил балластные цистерны. Ядерная силовая установка и ее элементы не были повреждены. В результате инцидента Connecticut был вынужден уйти из Южно-Китайского моря в порт острова Гуам (США). Организация отмечает, что ВМС все еще находятся на ранней стадии оценки ущерба.

В четверг высокопоставленный представитель ВМС США Джей Стефани сообщил Конгрессу, что ремонт Connecticut может нарушить очередь запланированного обслуживания других американских подводных лодок и надводных кораблей, причем американский флот уже испытывает сложности с проведением подобных работ. Стефани отметил, что на Гуаме нет сухого дока, который мог бы потребоваться для технических работ. Он также указал, что обычно в США в вопросе ремонта подводные лодки не были в приоритете.

7 октября пресс-служба Тихоокеанского флота США сообщила, что 2 октября атомная подлодка ВМС США USS Connecticut столкнулась с неизвестным объектом во время погружения в Индо-Тихоокеанском регионе, никто из экипажа не получил опасных для жизни травм, ядерная силовая установка не пострадала. Как стало известно из сообщений печати, инцидент произошел в Южно-Китайском море.

По данным китайских аналитиков, место аварии находилось к востоку от Парасельских островов (островов Сиша). Субмарина, полагают аналитики, могла отрабатывать условный перехват китайских подводных лодок на пути следования авианосной ударной группы ВМС США.

"Военно-морской институт США" - организация, которая объединяет бывших и действующих военнослужащих ВМС, Корпуса морской пехоты и Береговой охраны.