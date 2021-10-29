Папа Римский Франциск принял Байдена

ВАТИКАН, 29 октября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск принял в пятницу на частной аудиенции президента США Джо Байдена, которого сопровождала супруга Джилл. Как стало известно журналистам, беседа в библиотеке Апостольского дворца продлилась час 15 минут, что считается рекордным по продолжительности временем.

В американскую делегацию входили официальные лица, включая госсекретаря Энтони Блинкена, а также личный врач президента. Байден в четвертый раз приезжает в Ватикан, но впервые в качестве президента.

Подробности встречи, даже ее протокольные детали, неизвестны, потому что заявленная изначально трансляция на ватиканских ресурсах была отменена. С началом пандемии присутствие журналистов, которые освещали встречи мировых лидеров в Папой Римским по пулу, запретили. И несмотря на обязательность ковид-сертификата и вакцинацию аккредитованных при Святом престоле журналистов практика их допуска возобновлена не была. В службе печати Святого престола не указали точных причин отмены прямого эфира в момент рукопожатия и обмена приветствиями, сославшись на ограничительные меры. Прямые эфиры велись во время визитов предшественников Байдена - Барака Обамы и Дональда Трампа.

Известно, что и 78-летний Байден, и Франциск, которому в декабре исполнится 85 лет, привиты от коронавируса. Папа Римский в последние месяцы даже на возобновленных после карантинного периода коллективных аудиенциях и службах появляется без маски и пожимает руки.

Как указывает агентство ANSA, при входе в Ватикан Байден произнес: "Как приятно вернуться", а затем пошутил, представляясь встречающим: "Я - муж Джилл".