СМИ: суд снова вызвал экс-президента Аргентины на допрос по делу о слежке

БУЭНОС-АЙРЕС, 29 октября. /ТАСС/. Аргентинский судья Мартин Бава постановил бывшему президенту Маурисио Макри явиться 3 ноября на дачу показаний по делу о незаконной слежке в качестве подозреваемого. Об этом сообщила в пятницу газета La Nacion.

По ее данным, судья не стал удовлетворять ходатайство адвоката Макри о проведении заседания в онлайн-режиме.

Допрос экс-президента переносился уже несколько раз. Изначально Макри должен был дать показания 7 октября, но в момент вызова на допрос бывший глава государства находился в США, и встреча с судьей была перенесена на 20 октября, а затем на 28 октября. В четверг экс-президент явился в суд, но допрос не состоялся, поскольку судья не получил разрешение, позволяющее Макри отвечать на вопросы, касающиеся секретной информации. Вечером в четверг президент Аргентины Альберто Фернандес подписал указ, который давал его предшественнику право говорить о разведданных.

Дело, фигурантом которого является бывший глава государства, связано со слежкой, которую якобы вело в 2017-2018 годах Федеральное разведывательное агентство за родственниками членов экипажа пропавшей подводной лодки ВМС San Juan. Макри считает обвинения в его адрес политическим преследованием.

Дизель-электрическая подводная лодка San Juan, на борту которой находились 44 члена экипажа, перестала выходить на связь 15 ноября 2017 года. В день исчезновения подлодки экипаж информировал командование о попадании воды в отсек с аккумуляторами, что привело к короткому замыканию и возгоранию. Частная американская компания Ocean Infinity, которую наняло правительство Аргентины, обнаружила пропавшую субмарину на глубине 907 м в ноябре 2018 года.