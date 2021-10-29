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Саудовская Аравия высылает посла Ливана за недружественную реплику министра информации

Власти королевства также объявили о полном прекращении импорта аграрной продукции из Ливана

БЕЙРУТ, 29 октября. /ТАСС/. Правительство Саудовской Аравии приняло решение о высылке из страны посла Ливана в Эр-Рияде Фаузи Каббары в ответ на недружественные высказывания министра информации республики Джорджа Кардахи по поводу конфликта в Йемене. Как сообщило в пятницу информационное агентство SPA со ссылкой на заявление МИД королевства, ливанскому дипломату предоставлено 48 часов на то, чтобы покинуть страну.

Кроме того, саудовские власти объявили о полном прекращении импорта аграрной продукции из Ливана. Из Бейрута отозван также посол королевства Валид аль-Бухари.

По сведениям телеканала MTV, аналогичные меры в отношении Ливана могут принять другие страны - члены Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

Во вторник Кордахи сообщил в Twitter, что ряд СМИ распространяли отрывки из его интервью телеканалу "Аль-Джазира", которое было записано 5 августа - за месяц до его назначения на пост министра. В нем ливанский министр выступил в защиту йеменских мятежников-хуситов и осудил агрессию Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов против Йемена. В Эр-Рияде назвали высказывания Кардахи "клеветническими и искажающими позицию королевства в поддержку законного йеменского правительства".

Теги
ЛиванЙеменСаудовская Аравия
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