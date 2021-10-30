Генпрокурор Нью-Йорка выдвинула свою кандидатуру на пост губернатора штата

НЬЮ-ЙОРК, 30 октября. /ТАСС/. Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс, которая курировала дело о домогательствах Эндрю Куомо в бытность его губернатором Нью-Йорка, баллотируется на пост губернатора.

"Я баллотируюсь в губернаторы Нью-Йорка, потому что у меня есть опыт, видение и мужество сражаться с сильными мира всего от имени всех нью-йоркцев", - написала она в пятницу в Twitter, прикрепив к сообщению свой предвыборный ролик.

В небольшом клипе Джеймс рассказала о своей карьере и достижениях, отметив, что 76 раз подавала судебные иски против бывшего президента США Дональда Трампа. Имени однопартийца-демократа, который из-за ее расследования покинул губернаторский пост в конце августа, она не назвала.

Таким образом, Джеймс может повторить карьерный путь Куомо, который, пробыв с 2007 по 2010 год генеральным прокурором Нью-Йорка, был в 2010 году избран губернатором штата. В настоящее время этот пост занимает Кэти Хокул, которая вступила в эту должность после ухода Куомо, став первой женщиной на этом посту. Именно с ней Джеймс и поборется за выдвижение на эту должность от Демократической партии. В случае успеха она будет соревноваться с выдвиженцем от республиканцев, где среди соискателей есть сын Рудольфа Джулиани - бывшего мэра Нью-Йорка и адвоката Трампа. Проведение выборов губернатора намечено на 8 ноября 2022 года.

В начале августа Джеймс сообщила, что в ходе проведенного ее офисом расследования было установлено, что Куомо домогался нескольких девушек, в том числе своих подчиненных. Он не признал себя виновным, но принял решение уйти в отставку. Прокуратура штата пока не предъявила политику каких-либо обвинений.