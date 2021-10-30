Власти Кипра распространили уведомление о противозаконности военных учений Турции

НИКОСИЯ, 30 октября. /ТАСС/. Власти Республики Кипр распространили в пятницу в международной автоматизированной системе оповещения Navtex два уведомления для капитанов средиземноморских судов о противозаконности запланированных военных учений Турции у берегов Кипра. Об этом сообщает Кипрское информационное агентство.

Уведомления, отправленные Объединенным спасательно-координационным центром в городе Ларнака, стали ответными шагами кипрской стороны на распространенные ранее турецкой стороной при помощи той же системы сообщения о проведении в ноябре двух военно-морских учений у северной части острова. Местом проведения первых маневров должен стать залив Фамагусты, а вторых - морская территория вокруг мыса Апостола Андрея на оконечности кипрского полуострова Карпасия.

В уведомлении островного государства сказано, что данные учения являются противозаконными и нарушают территориальные воды Республики Кипр.

Остров Кипр разделен по национальному признаку со времени вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории Кипра, на которой в 1983 году была образована самопровозглашенная Турецкая республика Северного Кипра (ТРСК). Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами.

Единственной страной, признающей ТРСК, является Турция, которая одновременно не признает Республику Кипр как государство, причем еще с 1963 года, когда на острове распалась система двухобщинного представительства в органах власти. В Анкаре и в ТРСК в отношении властей Республики Кипр используется определение "греческая администрация Кипра".

В международных же документах весь остров Кипр считается единой страной. На греческом юге Кипра северную часть острова, где проживает турецкая община, именуют "территориями Республики Кипр, оккупированными войсками Турции", а ТРСК называют "псевдогосударством".