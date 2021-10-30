{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Полиция усилила меры безопасности в пригородах Вашингтона из-за связанной с ИГ угрозы

Они будут действовать по меньшей мере в эти выходные дни

ВАШИНГТОН, 30 октября. /ТАСС/. Полиция штата Вирджиния усилила свое присутствие на ключевых объектах в прилегающих к американской столице районах из-за потенциальной угрозы, связанной с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом со ссылкой на источники сообщил в пятницу телеканал CBS.

По его данным, правоохранительные органы получили предупреждение о потенциальной угрозе для торговых центров, находящихся в пригородах Вашингтона.

Ужесточение мер безопасности подтвердили сами полицейские. "Мы усилили присутствие полиции по всему округу, в том числе на главных транспортных магистралях, транзитных узлах, в торговых центрах", - заявил начальник полиции округа Фэйрфакс, расположенного к югу от американской столицы, Кевин Дэвис.

Согласно информации телеканала, усиленные меры безопасности будут действовать по меньшей мере в эти выходные дни, когда в США отмечают праздник Хэллоуин, а также в преддверии губернаторских выборов в Вирджинии, которые пройдут 2 ноября.

Теги
США
Главный аудитор США по Афганистану пожаловался на сокрытие властями данных о финале войны
В частности, по словам Джона Сопко, Госдепартамент потребовал, чтобы из всех отчетов было убрано имя бывшего афганского лидера Ашрафа Гани
Читать полностью