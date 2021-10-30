FT: союзники США не поддерживают отказ от принципа упреждающего удара по России

ТАСС, 30 октября. Союзники оказывают давление на президента США Джо Байдена с целью предотвратить переход Вашингтона к политике неприменения ядерного оружия первым. Об этом сообщила в пятницу британская газета Financial Times.

Против отказа от принципа упреждающего удара выступают, в частности, Австралия, Великобритания, Германия, Франция и Япония. По их мнению, такая мера ясно даст понять, что США будут применять ядерное оружие лишь в исключительных случаях, например при возникновении прямой угрозы их безопасности. Союзники считают, что "это стало бы огромным подарком Китаю и России".

Сейчас Вашингтон пересматривает свою политику в отношении применения ядерного оружия, которая оставалась неизменной со времен холодной войны. Она позволяла союзникам в Европе и Азии находиться под так называемым ядерным зонтиком, то есть чувствовать себя в безопасности, исходя из того, что США могут использовать ядерное оружие превентивно. Ожидается, что обсуждение вопроса завершится к концу текущего года.

Ранее американская администрация направила союзникам анкету, чтобы учесть их пожелания при пересмотре ядерной программы. Большинство отказалось от любых перемен. Однако США уже действовали вопреки мнению союзников при выводе войск из Афганистана и подписании соглашения с Австралией об атомных подводных лодках, поэтому некоторые страны выражают сомнение в том, что в Вашингтоне учтут их интересы.

Существует также опасение, что такие союзники, как Япония и Южная Корея, могут начать разработку собственного ядерного оружия и спровоцировать региональную гонку вооружений.

Это не первый случай, когда США рассматривают возможность изменения своей политики в отношении применения ядерного оружия. Аналогичный вопрос затрагивал 44-й президент Барак Обама, но он отказался от такого шага в связи с недовольством со стороны союзников и американских военных.