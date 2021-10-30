Депутат Рады Илья Кива прокомментировал открытое против него дело о госизмене

КИЕВ, 30 октября. /ТАСС/. Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Илья Кива заявил, что открытое против него уголовное дело о госизмене не повлияет на его политическую позицию в пользу укрепления взаимоотношений России и Украины.

"С полной ответственностью заявляю, что никакое уголовное преследование не остановит меня в борьбе за восстановление наших взаимоотношений с братским народом России, не изменит мои моральные принципы и идеологическую позицию", - приводит его слова в субботу пресс-служба партии.

Прокуратура Украины 29 октября возбудила против депутата уголовное дело по статье о государственной измене за поздравление президента России Владимира Путина с днем рождения, которое Кива опубликовал в социальных сетях. Ранее украинская партия "УДАР Виталия Кличко" направила письма руководителям Службы безопасности Украины, Государственного бюро расследования и генеральному прокурору с требованием открыть против Кивы уголовное дело. В партии также потребовали от депутатов парламента лишить Киву мандата, а от Совета национальной безопасности и обороны Украины рассмотреть вопрос о введении санкций против него.

Кива 7 октября опубликовал в соцсетях видео, в котором поздравил Путина с днем рождения. Он назвал президента России лидером дружественного украинцам народа и заявил, что Путин вернул России и ее народу было величие и уважение во всем мире. Украинский депутат также отметил, что президент России пишет новую историю славянского мира и славянского единства.