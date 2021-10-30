Три мирных жителя Горловки ранены при обстреле с украинской стороны

ДОНЕЦК, 30 октября. /ТАСС/. Три жителя Донецкой народной республики получили ранения при обстреле западной окраины Горловки с украинской стороны. Об этом в субботу сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе (СЦКК).

"Ранения от обстрела со стороны Вооруженных сил Украины получили три мирных жителя в горловском поселке Гольмовский", - цитирует заявление представителя СЦКК Донецкое агентство новостей.

Ранее в субботу в СЦКК сообщали, что украинские военнослужащие обстреляли окрестности поселка Тельманово на юге ДНР из 152-миллиметровой артиллерии. Кроме того, в течение минувших суток они из гранатометов обстреливали поселок Саханка.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры контроля за перемирием, которые были согласованы участниками контактной группы по урегулированию ситуации на Украине. Несмотря на договоренности о дополнительных мерах, с конца февраля в Донбассе началось обострение ситуации. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки, с обеих сторон есть убитые и раненые.