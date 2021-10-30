Джонсон заявил, что Елизавета II находится в очень хорошей форме

ЛОНДОН, 30 октября. /ТАСС/. Королева Великобритании Елизавета II пребывает в очень хорошей форме. Об этом сообщил в субботу премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, комментируя распространенную накануне официальную информацию о том, что 95-летняя королева по совету врачей проведет две недели в состоянии покоя.

"На этой неделе я говорил с Ее Величеством, как я делаю каждую неделю, и она в очень хорошей форме", - приводит слова главы правительства телеканал Sky News. "Она просто следует совету своих врачей и отдыхает, что важно. Я уверен, что вся страна желает ей крепкого здоровья", - добавил Джонсон.

Как говорится в сообщении, распространенном в пятницу Букингемским дворцом, Елизавета II продолжит отдыхать по совету врачей в течение еще двух недель, однако будет иметь возможность выполнять необременительные обязанности. При этом, как сообщили в канцелярии монарха, она "твердо намерена" присутствовать на национальной церемонии Поминального воскресенья 14 ноября, когда в королевстве отдают дань уважения британцам, ставшим жертвами военных конфликтов.

Ранее Букингемский дворец сообщил, что по рекомендации врачей монарх не примет участие в работе 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая открывается 31 октября в шотландском городе Глазго. Однако она, как и было обещано, должна обратиться к лидерам стран, которые должны принять участие 1 ноября в торжественном приеме, по видеосвязи. По информации телеканала "Скай ньюс", Ее Величество в пятницу записала это обращение и продолжает находиться "в бодром настроении".