Джонсон сообщил о сохранении серьезных разногласий с ЕС по вопросу Северной Ирландии

ЛОНДОН, 30 октября. /ТАСС/. Серьезные разногласия сохраняются на переговорах между Великобританией и Евросоюзом по поводу изменений положений протокола по Северной Ирландии, который был подписан в рамках соглашения о выходе страны из состава ЕС. Об этом сообщил в субботу представитель британского премьер-министра Бориса Джонсона по итогам его переговоров с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Они прошли на полях саммита Группы двадцати в Риме.

"Премьер-министр приветствовал конструктивные переговоры, которые уже состоялись и продолжаются между Великобританией и ЕС по поводу североирландского протокола. Он заметил, однако, что между нашими позициями сохраняются серьезные расхождения, в том числе по вопросу управления, и добавил, что настоящего прогресса следует достичь в скором времени", - сказал представитель Джонсона. "Премьер-министр подчеркнул необходимость быстро согласовать решения, которые позволили бы продолжать соблюдать Белфастское соглашение и уменьшить препятствия для простых семей и бизнеса в Северной Ирландии", - добавил он.

Североирландский вопрос

Согласно торговому соглашению, заключенному в декабре прошлого года между ЕС и Великобританией, Северная Ирландия, покинувшая Евросоюз в составе королевства, осталась членом таможенного союза сообщества. Этот двойной статус позволил избежать появления границы между Ольстером и Ирландией, однако потребовал ввести контрольные процедуры в североирландских портах для транспортировки ряда товаров из других частей Соединенного Королевства. Из-за многочисленных бюрократических сложностей поставки британской продукции в Северную Ирландию были существенно затруднены, что вызвало недовольство местного населения.

В ЕС настаивают на сохранении фактической таможенной границы между Северной Ирландией и Великобританией в Ирландском море, чтобы избежать неконтролируемого ввоза британской продукции из Ольстера в Ирландию, которая является страной Евросоюза. Протокол гарантирует, что граница на самом острове Ирландия должна оставаться прозрачной и свободной от проверок ради сохранения Белфастского соглашения 1998 года, которое положило конец вооруженному противостоянию между протестантами-лоялистами и католиками-националистами в Ольстере.

О противоречиях с Францией

Как отмечают на Даунинг-стрит, Джонсон в разговоре с фон дер Ляйен "выразил обеспокоенность по поводу высказываний французского правительства в последние дни по поводу выдачи лицензий на рыболовство", "премьер-министр подчеркнул, что угрозы Франции совершенно не обоснованы и не соответствуют Соглашению о торговле и сотрудничестве между Соединенным Королевством и ЕС или положениям более широкого международного права". Джонсон обратил внимание на то, что Великобритания одобрила 98% запросов, поданных рыболовами из Евросоюза, желавшими вести лов в водах Соединенного Королевства, и заверил, что "будет рад рассмотреть любые другие доказательства по поводу остающихся 2%".

Франция ранее заявила о готовности ввести санкции против Соединенного Королевства из-за обострившегося спора о лицензиях для рыболовов. В Париже заявляют, что французским рыбакам было предоставлено вдвое меньше разрешений на осуществление лова в водах Джерси, чем они требовали. Французская сторона намерена со 2 ноября ввести санкции в отношении Лондона, если британская политика в сфере рыбной ловли не будет изменена. Они предусматривают ужесточение правил ввоза товаров из Великобритании во Францию, а также запрет на выгрузку морепродуктов с британских судов в портах Франции, а в перспективе также энергетические меры, связанные с электроснабжением Нормандских островов.

Британские власти в этой связи не исключают, что им придется запустить механизм разрешения споров с ЕС.