Меркель: "Евротройка" и США рассчитывают на возвращение Ирана к переговорам по атому

БЕРЛИН, 30 октября. /ТАСС/. Страны "евротройки" (Франция, Германия, Великобритания) и США рассчитывают, что Иран возобновит переговоры о возвращении к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом заявила в субботу в Риме Ангела Меркель, исполняющая обязанности канцлера ФРГ.

"Разумеется, мы делаем ставку на то, что Иран вернется за стол переговоров. Но время идет, а обогащение [урана] в Иране продолжается. Нас это беспокоит", - сказала она.

Лидеры "евротройки" и США провели ранее переговоры в Риме на полях саммита G20.

СВПД был подписан с Ираном в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг его ядерной программы постоянной "пятеркой" Совета Безопасности ООН и Германией. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из СВПД. Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть США в ядерную сделку с Тегераном. Группа "пять плюс один" (Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция) ведет с Ираном переговоры по восстановлению СВПД в его первоначальном виде с апреля в Вене, к настоящему времени состоялось шесть раундов таких встреч.