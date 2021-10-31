В Японии пройдут выборы в ключевую, нижнюю палату парламента

ТОКИО, 31 октября. /ТАСС/. Выборы в Палату представителей (нижнюю палату) парламента Японии, которая имеет приоритет над Палатой советников (верхней палатой) при избрании главы правительства и принятии проекта госбюджета, пройдут в воскресенье. Избиратели выберут 465 депутатов, 289 из них - по одномандатным округам, а еще 176 - на основе пропорционального партийного голосования в 11 регионах.

До предвыборного роспуска парламента 276 мест в нем контролировала правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП), еще 29 занимали депутаты от партии "Комэйто" - младшего партера ЛДП по правящей коалиции. Вместе они удерживали абсолютное (305), но не конституционное большинство (310). У ведущей оппозиционной Конституционно-демократической партии (КДП) было 112 мандатов. Коммунистическая партия занимала двенадцать кресел, Партия японского возрождения - 11, Народно-демократическая партия - 10, остальные мандаты были распределены между другими партиями либо считались вакантными.

Впервые в послевоенной истории Японии выборы в нижнюю палату пройдут по причине истечения депутатских полномочий: до этого всегда происходил досрочный роспуск. Это первые выборы для нового председателя ЛДП, премьер-министра Фумио Кисиды, который официально возглавил правительство в начале октября.

По данным министерства по административным делам и коммуникациям, по всей стране организовано 46,4 тыс. избирательных участков. Это почти на 1,2 тыс. меньше, чем во время предыдущих выборов в 2017 году. Тем не менее стоит отметить, что теперь с 7 до 48 увеличилось число участков на таких объектах коммерческой инфраструктуры, как торговые центры и крупные супермаркеты.

За некоторым исключением участки откроются в 07:00 по местному времени (01:00 мск) и завершат свою работу в 20:00 (14:00 мск).

Основные прогнозы

В общей сложности в выборах примет участие 1 051 политик от девяти политических партий. Большинство из них не обладает серьезным политическим весом и не претендует на широкую поддержку населения. Основное внимание приковано к тому, сколько мест получит ЛДП после смены своего лидера, а также сможет ли Конституционно-демократическая партия увеличить свое представительство в нижней палате.

Проведенные СМИ опросы общественного мнения показали противоречивые результаты. Все они указывают на то, что правящая партия потеряет часть мест. Одни социологические исследования прогнозируют сохранение за ЛДП больше половины (233 из 465) мест, другие предсказывают ей потерю единоличного большинства. При втором варианте позиции партии в парламенте будут зависеть от результатов ее партнера по коалиции. В таком случае только общими усилиями они смогут обеспечить сохранение парламентского большинства.

В то же время ряд опросов показывает, что около 35-38% жителей Японии не определились со своими политическими предпочтениями перед выборами, это добавляет интриги перед началом голосования.

Предвыборная программа

При успехе правящая партия и правительство Кисиды намерены в первую очередь заняться мерами по оживлению экономики, направленными на поддержку пострадавших от пандемии предпринимателей и малоимущих граждан. Премьер также обещал уделить внимание положению среднего класса и стимулированию потребления.

Кисида неоднократно высказывался в поддержку повышения обороноспособности Японии, в том числе путем улучшения системы ПРО на фоне нестабильной ситуации с безопасностью в регионе. В ЛДП допускают двукратное увеличение расходов на оборону по сравнению с нынешнем уровнем. Сейчас он составляет 5,34 трлн иен (около 48,6 млрд долларов по текущему курсу) - около 1% ВВП.

Оппозиционные партии в основном строили свои предвыборные программы на критике политики либерал-демократов, заявляя, что в период пандемии поддержка была оказана крупным корпорациям в ущерб малому и среднему бизнесу. По мнению оппозиции, восстановление экономики Японии невозможно при сохранении нынешней власти.