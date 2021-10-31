Каладзе победил во втором туре выборов мэра Тбилиси с 55,6% голосов

ТБИЛИСИ, 31 октября. /ТАСС/. Действующий мэр грузинской столицы Каха Каладзе набрал 55,6% голосов во втором туре муниципальных выборов. Об этом сообщили в воскресенье в Центральной избирательной комиссии после обработки бюллетеней со 100% участков.

Конкурент Каладзе от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия набрал 44,4% голосов. Таким образом, Каладзе станет первым мэром грузинской столицы, избранным на второй срок.

По данным ЦИК, кандидаты от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" после подсчета 100% избирательных участков победили и в других четырех крупных городах Грузии - в Батуми победил Арчил Чиковани (51%), в Кутаиси - Иосиф Хахалеишвили (51,6%), в Поти - Бека Вачарадзе (57,4%), в Рустави - Нино Лацабидзе, набравшая 53,7% голосов.

Кандидаты от правящей партии победили также и в 14 небольших грузинских городах. Единственным городом, где мэром избран оппозиционный кандидат стала Цаленджиха (край Самегрело - Земо Сванети). Здесь кандидат от "Единого национального движения" Георгий Харчилава набрал 51,1%, опередив представителя "Грузинской мечты" Гогу Гулордаву на 314 голосов.

Жители республики в субботу выбирали мэров 20 муниципалитетов, в том числе крупных городов - Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави. Граждане также выбирали депутатов в местные собрания в 24 мажоритарных округах. Первый тур выборов состоялся 2 октября. Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" тогда набрала 46,7%, победив в 44 из 64 муниципалитетах. Явка по данным ЦИК составила 49,09%.

Два срока на посту мэра Тбилиси также отработал бывший градоначальник Гиги Угулава, однако прямым голосованием граждан он был избран лишь на второй срок в 2010 году после принятых изменений в законодательстве. На нынешних выборах Угулава баллотировался в мэры от города Поти и проиграл во втором туре кандидату от правящей партии с разницей в 15%.