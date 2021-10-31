Эрдоган и Байден начали переговоры в Риме

РИМ, 31 октября. /ТАСС/. Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Джо Байден в воскресенье начали переговоры на полях саммита Группы двадцати в Риме. Об этом сообщил турецкий телеканал NTV, показавший в прямом эфире лидеров, которые после короткого приветствия на камеры направились в переговорную комнату.

Эта встреча воспринимается в Турции как важный этап урегулирования имеющихся разногласий между сторонами, которые касаются, в частности, вопросов приобретения Анкарой военной техники. Эти вопросы и ситуация в Сирии и регионе в целом являются приоритетными на встрече лидеров.

США, пытаясь оказать давление на Турцию после приобретения ей у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, в 2019 году отказались поставлять в эту страну самолеты пятого поколения F-35. На фоне проблем с получением F-35 Анкара заявила о желании купить у Вашингтона дополнительные партии истребителей F-16 в рамках соответствующего механизма. Однако есть серьезный риск, что Конгресс может заблокировать такую сделку ввиду все еще актуальных разногласий между Вашингтоном и Анкарой вокруг приобретения Турцией российских ЗРС С-400.

В середине октября глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил, что республика по-прежнему готова рассмотреть возможность приобретения российских самолетов Су-35 и Су-57, если Анкаре не удастся договориться с Вашингтоном по вопросу поставок американских истребителей.