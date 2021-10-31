Блинкен: США привержены обязательствам по обеспечению оборонных возможностей Тайваня

НЬЮ-ЙОРК, 31 октября. /ТАСС/. Вашингтон привержен обязательствам по обеспечению возможностей Тайваня в сфере обороны. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен, находящийся в Риме в составе американской делегации на саммите G20, заявил в воскресенье в эфире телекомпании CNN.

"Ничего не изменилось в нашем подходе к Тайваню. У нас есть долгосрочные обязательства в рамках договоренностей с Тайванем, которые [президент США Джо] Байден активно поддерживал, будучи еще сенатором, и которые заключаются в том, чтобы обеспечивать оборонные возможности Тайваня", - указал Блинкен. "Мы придерживаемся этих обязательств и хотим удостовериться, что никто не примет никаких односторонних мер по нарушению статус-кво вокруг Тайваня", - указал глава американского внешнеполитического ведомства.