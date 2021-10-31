Драги заявил, что было нелегко достигнуть соглашения по итоговому документу саммита G20

РИМ, 31 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Марио Драги сообщил, что достигнуть соглашения по итоговому документу прошедшего в Риме саммита Группы двадцати было нелегко.

"Достигнуть соглашения было нелегко, но благодаря работе шерп это удалось. И это успех", - сказал Драги на пресс-конференции в воскресенье по завершении саммита.

Обратившись к деталям, премьер отметил, что страны G20 впервые признали научное обоснование ограничения потепления в рамках 1,5 градуса. "Никакого коллективного обязательства по достижению углеродной нейтральности около 2050 года раньше не было", - подчеркнул он.

В декларации, которая была принята по итогам саммита G20, отмечается, что страны "двадцатки" призвали принять меры для ограничения роста глобального потепления на уровне полутора градусов Цельсия. В 2015 году в рамках ООН было принято Парижское соглашение по климату, в котором провозглашаются цели сокращения выбросов парниковых газов, недопущения превышения среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия от доиндустриального уровня и принятия мер для удержания потепления в пределах 1,5 градуса.

Согласно докладу, который был представлен в начале августа в Женеве Межправительственной группой экспертов по изменению климата, средняя температура на поверхности Земли с 2011 по 2020 год была на 1,09 градуса выше аналогичных показателей периода с 1850 по 1900 год. При этом вклад хозяйственной деятельности людей в этот рост составляет около 1,07 градуса.

Климатические вопросы стали одной из центральных тем встречи лидеров стран Группы двадцати. В воскресенье в Глазго начнет работу двухнедельная 26-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26). Как ожидается, на ней будет обсуждаться вопрос повышения обязательств стран по борьбе с выбросами парниковых газов.