Макрон: союзники по НАТО недопустимо обошлись с Францией при создании AUKUS

РИМ, 31 октября. /ТАСС/. Союзники Парижа по НАТО - США и Велиобритания, - а также Австралия недопустимо обошлись с Францией при создании нового партнерства в сфере безопасности - AUKUS. Такое мнение выразил в воскресенье президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита "двадцатки" в Риме.

"Инициатива двух союзников по НАТО и Австралии при создании AUKUS свидетельствует о недопустимом обращении, это очевидно", - отметил он.

Вашингтон, Лондон и Канберра 15 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности - AUKUS. Канберра в свете этого разорвала крупнейший в ее истории оборонный контракт с Парижем на поставку подводных лодок на сумму более чем €50 млрд. Эти закулисные действия союзников в Париже назвали "ударом в спину".