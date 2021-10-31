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Саммит G20 в Риме

Макрон: союзники по НАТО недопустимо обошлись с Францией при создании AUKUS

Вашингтон, Лондон и Канберра 15 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности

РИМ, 31 октября. /ТАСС/. Союзники Парижа по НАТО - США и Велиобритания, - а также Австралия недопустимо обошлись с Францией при создании нового партнерства в сфере безопасности - AUKUS. Такое мнение выразил в воскресенье президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита "двадцатки" в Риме.

"Инициатива двух союзников по НАТО и Австралии при создании AUKUS свидетельствует о недопустимом обращении, это очевидно", - отметил он.

Вашингтон, Лондон и Канберра 15 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности - AUKUS. Канберра в свете этого разорвала крупнейший в ее истории оборонный контракт с Парижем на поставку подводных лодок на сумму более чем €50 млрд. Эти закулисные действия союзников в Париже назвали "ударом в спину".

Теги
АвстралияСШАВеликобританияФранцияМакрон, ЭмманюэльСаммит G20 в Риме
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