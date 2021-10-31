Федеральные силы в Эфиопии ведут бои в районе городов Дэссе и Комбольча

ПРЕТОРИЯ, 31 октября. /ТАСС/. Бои в районе города Комбольча в штате Амхара между федеральными силами и повстанцами Тыграя продолжаются. Об этом заявил в воскресенье глава правительственной службы Эфиопии по связям с общественностью Легесс Тулу.

"В настоящее время идут ожесточенные бои на фронтах [у городов] Дэссе и Комбольча", - цитирует его Agence France-Presse (AFP).

Ранее в воскресенье AFP со ссылкой на члена исполнительного комитета Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) и его официального представителя Гетачева Реду передало, что город Комбольча взят отрядами повстанцев Тыграя.

Операция федеральных сил на севере страны началась 7 октября с ударов ВВС Эфиопии по позициям отрядов НФОТ, находящихся на территории штата Амхара. Спустя два дня последовало наземное наступление правительственных частей и ополченцев Амхары на позиции повстанцев. В свою очередь повстанцы развернули 27 октября крупное контрнаступление, целью которого являлся захват городов Дэссе и Комбольча с последующим движением на восток и юг Эфиопии.