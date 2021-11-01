В ЮАР начались выборы в местные органы власти

ПРЕТОРИЯ, 1 ноября. /ТАСС/. Голосование на местных выборах, в ходе которых переизбираются депутаты всех муниципальных советов девяти провинций страны, началось в понедельник в Южно-Африканской Республике. Об этом сообщил южноафриканский телеканал eNCA.

Нынешние выборы, которые являются первыми общенациональными с момента начавшейся в марте 2020 года в ЮАР пандемии, должны показать эффективность действий местных властей в сложнейший период в истории страны за последние почти 20 лет, отмечает телеканал. По сведениям eNCA, среди населения сильны настроения в пользу обновления депутатского корпуса и прихода в советы новых партий и сил.

Избирателям, число которых достигает 30 млн, предстоит проголосовать за составы 257 муниципальных советов, избрав около 10 тыс. советников. На эти места претендуют 99 тыс. кандидатов от 325 партий и движений. Никогда в истории ЮАР не было столь значительного числа политиков и активистов, добивающихся избрания на местном уровне. Голосование на местных выборах в ЮАР совмещает прямую и пропорциональную системы, когда избиратель должен проголосовать как за конкретного депутата своего округа, так и за партию, которой он отдает предпочтение.

Задача правящей партии "Африканский национальный конгресс" (АНК) состоит в том, чтобы сохранить контроль над абсолютным большинством местных советов и удержать поддержку выше 50% от участвовавших в голосовании избирателей. На предыдущих местных выборах, которые прошли в 2016 году, АНК получила 53,9% голосов, завоевав большинство в 176 советах и добившись избрания 5 163 депутатов. Опрос, проведенный с 1 по 15 октября eNCA совместно со службой Ipsos, показал, что за АНК готовы проголосовать на нынешних выборах 36,8% зарегистрированных избирателей.

В свою очередь перед центристской партией "Демократический альянс" стоит задача сохранить свои позиции основной оппозиционной силы ЮАР. Пять лет назад на местных выборах она получила поддержку 26,9% проголосовавших избирателей и завоевала большинство в 24 советах. Острую конкуренцию ей способна составить леворадикальная партия "Борцы за экономическую свободу", которая вела активную предвыборную кампанию, требуя проведения в стране коренных преобразований.

Нынешнее голосование проходит спустя почти три месяца после крупнейших за всю историю демократической ЮАР беспорядков. Они прошли с 9 по 16 июля в провинциях Квазулу-Наталь и Гаутенг, жертвами беспорядков стали 330 человек, был нанесен значительный материальный ущерб. В целях создания необходимых условий безопасности президент ЮАР Сирил Рамапоса распорядился направить 10 тыс. военнослужащих для обеспечения порядка во время нынешних выборов. Военные будут находиться на улицах городов, основных магистралях и важнейших объектах инфраструктуры до 3 ноября. Министр по делам полиции Беки Целе заявил, что определены наиболее горячие точки, где в период выборов могут возникнуть кризисные ситуации. Там развернуты самые подготовленные полицейские и армейские подразделения.