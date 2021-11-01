СМИ: сессия парламента Японии может открыться 10 ноября

ТОКИО, 1 ноября. /ТАСС/. Правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) Японии и ее партнер по коалиции партия "Комэйто" намерены 10 ноября созвать сессию парламента страны в связи с завершением выборов в нижнюю палату законодательного органа. Об этом в понедельник со ссылкой на источники сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что представители правящей коалиции намерены тем самым приступить к обсуждению стратегии против распространения нового коронавируса в Японии, а также мер в области поддержки экономики страны.

По итогам выборов ЛДП смогла сохранить абсолютное большинство в нижней палате парламента, получив 261 место из 465. Депутаты от "Комэйто" заработали 32 мандата. В свою очередь главная оппозиционная Конституционно-демократическая партия (КДП) потеряла 13 мест в нижней палате, теперь у нее 96 мандатов.