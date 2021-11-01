Эрдоган не поехал в Глазго на климатический саммит и вернулся в Стамбул

АНКАРА, 1 ноября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по окончании саммита G20 в Риме вернулся в Стамбул и не станет лично принимать участие в климатическом саммите в Глазго. Как сообщает в понедельник Anadolu, официальный борт турецкого лидера ночью приземлился в Стамбуле вместе со всей сопровождающей его делегацией.

По данным турецких СМИ, Эрдоган отменил участие в форуме из-за невозможности согласовать ряд протокольных вопросов своего пребывания в Шотландии с принимающей стороной. На данный момент в актуальном списке выступающих климатического форума турецкий лидер не упомянут.

Изначально планировалось, что в Глазго состоится встреча Эрдогана с президентом США Джо Байденом. Однако эти переговоры уже прошли в Риме в воскресенье.

Высокопоставленные гости открывающейся в понедельник 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26) начали собираться в Глазго в воскресенье. Президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги и многие другие прилетели в Шотландию из Рима, где завершился саммит Группы двадцати.

В 2015 году в рамках ООН было принято Парижское соглашение по климату, в котором провозглашена цель сократить выбросы парниковых газов и не допустить повышения глобальной среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия сверх доиндустриального уровня, а также принять меры для удержания потепления в пределах 1,5 градуса. На COP-26 будут подведены итоги пятилетнего цикла, стартовавшего с подписанием климатических договоренностей в Париже.