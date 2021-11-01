На Украине заявили, что могут запустить полный цикл производства беспилотников Bayraktar

КИЕВ, 1 ноября. /ТАСС/. Украина и Турция ведут переговоры по созданию на украинской территории мощностей по запуску полного цикла производства беспилотных летательных аппаратов Bayraktar. Об этом сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар в интервью "Радио Свобода" (признано в РФ иноагентом).

"Ведутся работы по выделению земельного участка, чтобы начать предметные работы по сооружению центра хранения и ремонта (беспилотников). И так же параллельно идут работы по созданию производственных мощностей и выпуску "Байракторов" на Украине. <...> Та информация, которой я владею, говорит о полномасштабном производстве беспилотных аппаратов "с нуля", которые могут использоваться как для нужд Вооруженных сил Украины, так и для поставок на рынки третьих стран", - сказал дипломат.

При этом он не назвал предполагаемых сроков реализации проекта, сказав, что "работы идут довольно быстрыми темпами, и это точно не годы, а месяцы". По словам посла, эти беспилотники заинтересовали уже многие страны. "Производственные мощности в Турции, мне кажется, достаточно заполнены. Поэтому дополнительные производственные мощности полного цикла также и в интересах турецкой стороны - чтобы осваивать новые рынки и совместно проводить как испытания, так и позже, возможно, обучение некоторых иностранных коллег, чтобы владеть этой технологией и совместно формировать оборонную сферу", - пояснил он.

В конце сентября минобороны Украины и компания Bayraktar Savunma подписали меморандум о строительстве учебно-испытательного центра в Киевской области для обслуживания БПЛА Bayraktar и обучения персонала. В середине октября глава Минобороны Украины Андрей Таран сообщил, что пока идут бюрократические процедуры по оформлению земли, на которой будет строиться этот сервисный центр.

В Минобороны Украины 14 декабря 2020 года сообщили о подписании соглашения с Турцией о производстве корветов и ударных беспилотников для украинской армии. Киев еще в 2019 году закупил и провел испытания аппаратов Bayraktar, которые планируется оснащать высокоточными авиабомбами MAM-L турецкой компании Roketsan. По неофициальным данным, сумма этого контракта составила $69 млн.

Использование БПЛА Bayraktar армией Украины

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины ранее подтвердил, что украинские военные 26 октября впервые применили в Донбассе аппарат Bayraktar. Командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил, что Bayraktar всегда поднимаются в воздух с боевым боекомплектом и применяются там, "где необходимо усиление".

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании постоянного совета этой международной организации в Вене подчеркнул, что применение такой техники запрещено минскими соглашениями, а также не допускается мерами по усилению режима тишины, согласованными в июле 2020 года. Обеспокоенность в связи с сообщениями о применении украинскими вооруженными силами беспилотника Bayraktar выразили внешнеполитические ведомства Германии и Франции.

Bayraktar TB2 - ударный беспилотник турецкого производства с радиусом действия 150 км, крейсерской скоростью 130 км/ч и полезной нагрузкой до 50 кг. Он оснащен системой автоматического взлета и посадки. Киев еще в 2019 году закупил и провел их испытания.