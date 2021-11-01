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Министр по вопросам неподконтрольных территорий Украины подал в отставку

По данным издания "Украинская правда", Алексей Резников займет пост министра обороны

КИЕВ, 1 ноября. /ТАСС/. Заместитель премьер-министра - министр по вопросам реинтеграции временно неподконтрольных территорий Украины Алексей Резников подал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом в понедельник сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

"Член правительства - вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно неподконтрольных территорий Украины Резников А. Ю. подал заявление об увольнении по собственному желанию", - написал Мельничук в Telegram-канале.

Ранее президентская фракция "Слуга народа" в Верховной раде предварительно согласовала ротацию в правительстве. Согласно данным издания "Украинская правда", Резников займет пост министра обороны, а на его должности будет работать депутат парламента Ирина Верещук. Вице-премьера Олега Урусского сменит руководитель Государственной таможенной службы Павел Рябикин. А увольнение министра экономики Алексея Любченко пока под вопросом. Обсуждается, что вместо Любченко могут назначить замглавы офиса президента Юлию Свириденко.

Окончательно кадровые будут решены на заседании президентской парламентской фракции "Слуга народа" в понедельник вечером.

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