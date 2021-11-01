Министр промышленности Украины подал в отставку

КИЕВ, 1 ноября. /ТАСС/. Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Урусский написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщил в понедельник представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

"Вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Урусский Олег Семенович подал заявление в аппарат Верховной рады об увольнении по собственному желанию", - написал Мельничук в Telegram-канале.

Ранее сегодня заместитель премьер-министра - министр по вопросам реинтеграции временно неподконтрольных территорий Украины Алексей Резников также подал в отставку по собственному желанию.

Президентская фракция "Слуга народа" в Верховной раде предварительно согласовала ротацию в правительстве. Согласно данным издания "Украинская правда", Резников займет пост министра обороны, а на его должности будет работать депутат парламента Ирина Верещук. Вице-премьера Олега Урусского сменит руководитель Государственной таможенной службы Павел Рябикин. Остается под вопросом увольнение министра экономики Алексея Любченко. Известно, что вместо Любченко могут назначить замглавы офиса президента Юлию Свириденко.

Окончательно кадровые будут решены на заседании президентской парламентской фракции "Слуга народа" в понедельник вечером.