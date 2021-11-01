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СМИ: депутата Верховной рады от оппозиции Киву задержали для вручения обвинения

Автомобиль депутата остановили, чтобы вручить "сообщение о подозрении"

КИЕВ, 1 ноября. /ТАСС/. Украинские правоохранительные органы задержали депутата Верховной рады из фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" (ОПЗЖ) Илью Киву. Об этом в понедельник сообщило украинское интернет-издание "Сегодня".

"Илья Кива задержан сотрудниками правоохранительных органов на Столичном шоссе в Киеве", - отметило издание. По его данным, автомобиль депутата остановили, чтобы вручить "сообщение о подозрении" (предъявить обвинение - прим. ТАСС). При этом какие-либо другие подробности не сообщаются.

Кива ранее неоднократно попадал в публичные скандалы и известен своими эксцентричными действиями и заявлениями.

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