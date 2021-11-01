Джонсон сравнил состояние планеты с опасной ситуацией, в которую попал Джеймс Бонд

ГЛАЗГО, 1 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сравнил нынешнее состояние планеты с точки зрения климата со сложной и опасной ситуацией, в которые постоянно попадает в фильмах агент британских спецслужб Джеймс Бонд.

"Сегодня мы примерно в той же ситуации, мои коллеги - мировые лидеры, как Джеймс Бонд. Трагедия в том, что это не кино и машина судного дня настоящая", - сказал британский премьер в понедельник, открывая встречу мировых лидеров в рамках 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго.

"Человечество издавна тянуло время в вопросах изменения климата. Сейчас, когда до полуночи остается одна минута, мы должны действовать", - образно выразился Джонсон. "Если мы не будем серьезны в нашем отношении к климату сегодня, для наших детей будет слишком поздно сделать это завтра. Мы должны перейти от разговоров, дебатов и дискуссий к согласованным реальным действиям в отношении угля, машин, денег и финансов", - заверил премьер-министр.

"Нужны не новые надежды, цели, чаяния, несмотря на их ценность, но ясные обязательства и конкретные графики для осуществления изменений. Мы должны спуститься с небес в отношении изменения климата", - считает Джонсон.

Выступления лидеров будут проходить в Шотландском выставочном центре на берегу реки Клайд. Саммит завершится 2 ноября, сама же конференция, которая начала работу 31 октября, продлится до 12 ноября, в ее работе принимают участие делегации почти 200 стран, из которых около 120 представлены на высшем уровне.