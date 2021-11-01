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Новым послом Индии в России назначили Павана Капура

В МИД Индии сообщили, что ранее он был послом в Объединенных Арабских Эмиратах

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 ноября. /ТАСС/. Индийский дипломат Паван Капур назначен новым послом Индии в Российской Федерации. Об этом сообщает в понедельник МИД Индии на официальном сайте.

"Господин Паван Капур (на дипломатической службе с 1990 года), в настоящее время занимающий пост посла Индии в Объединенных Арабских Эмиратах, назначен следующим послом Индии в Российской Федерации. Ожидается, что в ближайшее время он приступит к своим обязанностям", - говорится в сообщении.

Нынешний посол Индии в РФ Бала Венкатеш Варма завершает свою миссию в Москве.

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