На Украине заявили, что остановка транзита газа увеличит вероятность войны с Россией

ЛОНДОН, 1 ноября. /ТАСС/. Начало эксплуатации газопровода "Северный поток - 2" и прекращение транзита газа через Украину увеличит вероятность "полномасштабной войны" между Москвой и Киевом. Такое мнение выразил глава компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в опубликованном в понедельник интервью газете Financial Times .

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"[Если] не будет физического транзита [газа] через Украину, это увеличивает вероятность полномасштабной войны между Россией и Украиной со всеми вытекающими последствиями", - сказал он.

Издание отмечает, что Киев обеспокоен отсутствием в Европе решимости поддержать прозападный курс Украины. Витренко в свою очередь считает, что Россия может использовать "Северный поток - 2" в качестве "геополитического оружия".

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября. Чтобы начать прокачку газа, оператору проекта требовалось предоставить в Горное управление города Штральзунд сертификаты о соответствии техническим нормам. Также требуется получить регистрацию в качестве независимого транспортного оператора - Федеральное сетевое агентство должно опубликовать проект решения до 8 января 2022 года. Данное ведомство не может запретить коммерческую прокачку газа, но если она начнется до получения регистрации, то на оператора будет наложен штраф. Такая регистрация нужна, чтобы соответствовать нормам Газовой директивы ЕС.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами. Москва также неоднократно заявляла о том, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.