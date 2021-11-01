Катар выступит посредником в разрешении кризиса между Бейрутом и Эр-Риядом

БЕЙРУТ, 1 ноября. /ТАСС/. Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани направит вице-премьера и министра иностранных дел шейха Мухаммеда бен Абдель Рахмана Аль Тани в Бейрут для урегулирования кризиса между Ливаном и Саудовской Аравией, а также рядом других арабских государств Персидского залива. Об этом сообщила в понедельник в своем заявлении пресс-служба ливанского правительства.

"Глава катарского МИД обсудит с руководством Ливана пути улаживания возникшего кризиса между Бейрутом и странами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ)", - говорится в заявлении пресс-службы.

В документе отмечается, что такое решение катарский эмир принял после переговоров с премьер-министром республики Наджибом Микати в Глазго на полях 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26).

Ранее министр иностранных дел и миграции Ливана Абдалла Бу Хабиб выступил за урегулирование кризиса с Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива "путем диалога". "Проблемы с братскими арабскими странами должны решаться только путем диалога, без навязывания своей воли другой стороне", - отметил он.

В свою очередь виновник скандала - министр информации Джордж Кордахи - подтвердил 31 октября, что не намерен приносить извинения или подавать в отставку из-за своих высказываний по поводу политики Саудовской Аравии в Йемене.

5 августа во время участия в программе телестанции Al Jazeera (до своего назначения министром) Кордахи выступил в защиту йеменских мятежников-хуситов, противостоящих, по его словам, "несправедливой и бесчеловечной агрессии со стороны Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов". Эти высказывания были приведены на днях рядом региональных СМИ, что вызвало дипломатический скандал.

Высылка послов

В Эр-Рияде назвали реплики Кордахи "клеветническими и искажающими позицию королевства в поддержку законного йеменского правительства".

Власти Саудовской Аравии, а затем Бахрейна объявили 29 октября послов Ливана в Эр-Рияде и Манаме персонами нон грата и отвели им 48 часов на то, чтобы выехать на родину. Следом Кувейт отозвал главу своего диппредставительства из Бейрута и потребовал от временного поверенного в делах Ливана покинуть страну. ОАЭ также предписали своим дипломатам выехать из Бейрута и рекомендовали подданным воздержаться от поездок в Ливан.

Кроме того, правительство Саудовской Аравии приостановило импорт ливанских овощей и фруктов, что грозит катастрофическими последствиями для ливанской экономики.