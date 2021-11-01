В Тбилиси задержали двух сторонников Саакашвили, пытавшихся разбить палатки у парламента

ТБИЛИСИ, 1 ноября. /ТАСС/. Сотрудники МВД Грузии в административном порядке задержали двух человек, пытавшихся разбить палатки у здания парламента в Тбилиси в поддержку экс-президента страны Михаила Саакашвили. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе МВД.

"Подтверждаю задержание двух человек. Они задержаны по статье 173 Кодекса административных правонарушений, что подразумевает неподчинение законным требованиям правоохранителей", - сказал сотрудник пресс-службы МВД.

Группа активистов собралась у здания парламента в Тбилиси вечером, чтобы опротестовать арест Саакашвили. Они попытались установить палатки, в которых собирались ночевать, однако мобилизованные наряды полиции не дали им этого сделать. Возникла потасовка с полицией, в результате чего полицейские задержали двух человек.

На данный момент ситуация у парламента спокойная. Там по-прежнему остаются несколько человек, в том числе и сотрудники полиции.

1 октября Саакашвили задержали в Грузии, куда он вернулся незадолго до первого тура муниципальных выборов. Сейчас он находится в пенитенциарном заведении города Рустави, где объявил голодовку, так как считает себя политическим заключенным.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесены вердикты - политика заочно приговорили к трем и шести годам заключения соответственно. 20 октября ему предъявили обвинение в незаконном пересечении границы Грузии, это грозит экс-президенту лишением свободы на срок до пяти лет.