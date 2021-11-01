Зеленский считает, что Крым и Донбасс являются "экобомбами в центре Европы"

КИЕВ, 1 ноября. /ТАСС/. Украинский президент Владимир Зеленский назвал российский Крым и неподконтрольную Киеву часть Донбасса "двумя экологическими бомбами в центре Европы".

Украинский лидер в очередной раз повторил, что международное сообщество не выполнило гарантии безопасности, которые были даны Украине. "Планета получила две экобомбы в центре Европы - оккупированные Крым и часть нашего украинского Донбасса", - утверждал Владимир Зеленский, выступая в Глазго на 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

"Полуостров Крым с уникальной флорой и фауной стал военно-морской базой Российской Федерации, а на части Донбасса - затопление шахт, эрозия почв и нехватка питьевой воды", - утверждает украинский президент. "И это общая угроза для всего мира", - добавил Зеленский.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.