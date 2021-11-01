Премьер Эстонии на встрече с Байденом поддержала проведение "саммита демократий"

ГЛАЗГО, 1 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в ходе встречи в понедельник с президентом США Джо Байденом на полях 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) поддержала идею проведения "саммита демократий".

"Это очень своевременная инициатива, поскольку демократические страны должны укрепить свою совместную готовность противостоять желанию авторитарных государств установить новые глобальные правила игры, - приводит ее слова Коммуникационное бюро правительства Эстонии. - Эстония может предложить конкретные шаги, как расширить сотрудничество между демократиями, например, в сфере создания всемирной цифровой инфраструктуры".

Каллас поблагодарила Байдена за приглашение на этот форум, а также призвала американского президента, помимо растущей опасности в Азии, "держать в фокусе внимания безопасность Европы и особенно Балтийских стран". "Наш восточный сосед ведет себя непредсказуемо, и общее направление развития событий не обнадеживает", - сказала она.

"Я поблагодарила президента Байдена за лидерство США в климатической дипломатии, - добавила премьер Эстонии. - Мы также остановились на трансатлантическом сотрудничестве и важности укрепления политики сдерживания, которую проводит НАТО. Я выразила признательность США за помощь в вопросах безопасности и подчеркнула важность ее продолжения".

11 августа в Белом доме заявили, что президент США Джо Байден созывает "Саммит за демократию". На предстоящем саммите, как ожидается, будут рассмотрены три принципиальные темы: защита от авторитаризма, борьба с коррупцией, уважение прав человека.