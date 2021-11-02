Лидер ведущей оппозиционной партии в Японии объявил об отставке

ТОКИО, 2 ноября. /ТАСС/. Глава ведущей оппозиционной Конституционно-демократической партии (КДП) Японии Юкио Эдано во вторник на встрече с партийным руководством объявил о своем решении уйти в отставку.

"Я принял решение [об отставке], чтобы КДП в следующем году поборолась на выборах в верхнюю палату парламента под началом нового лидера", - приводит слова Эдано агентство Kyodo. Ожидается, что глава оппозиционной партии уйдет в отставку в последний день сессии парламента, которая откроется 10 ноября.

Эдано таким образом взял на себя ответственность за неудовлетворительные результаты КДП на прошедших 31 октября выборах в нижнюю палату парламента. По итогам голосования она потеряла 13 мест в нижней палате, теперь у нее 96 мандатов.

Ранее о намерении уйти в отставку заявил генеральный секретарь правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Акира Амари, который проиграл в своем одномандатном округе кандидату от КДП. На посту генсека ЛДП его заменит министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.