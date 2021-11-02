Кандидат от правящей партии "Слуга народа" победил на довыборах в парламент Украины

КИЕВ, 2 ноября. /ТАСС/. Экс-губернатор Херсонской области Украины, член правящей в стране партии "Слуга народа" Сергей Козырь одержал победу на довыборах в Верховную раду по одномандатному округу в своем регионе. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии страны.

По результатам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий, Козырь на выборах получил 64,38% поддержки.

На втором месте оказался кандидат от партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" Игорь Иосипенко с результатом 14,33%, на третьем - член партии "Национальная платформа" Екатерина Одарченко, получившая 5,81%.

В воскресенье проходили довыборы в Раду также в одномандатном округе в Черкасской области. Там пока обработано 92% протоколов, лидирует кандидат от "Слуги народа" Виталий Войцеховский с результатом 46,82%.

В воскресенье на Украине проходили промежуточные выборы депутатов вместо ранее выбывших из парламента в двух одномандатных избирательных округах в Херсонской и Черкасской областях.